Lightning gewinnen gegen Rangers: 1:2 in Ost-Finals

Im dritten Spiel der Serie nach dem Modus Best of Seven holte das Eishockey-Team vor heimischem Publikum in Florida ein 3:2. Zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. Der Titelträger der beiden vergangenen Jahre lag im zweiten Drittel bereits 0:2 hinten, drehte die Partie aber noch und kam durch Ondrej Palat 42 Sekunden vor dem Ende zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. Das vierte Duell in der Serie findet am Dienstagabend (Ortszeit) erneut in Tampa statt.

Die Rangers spielten zuletzt 2014 um den Stanley Cup. 20 Jahre zuvor holten sie den Titel zum bislang letzten Mal. In der Final-Serie geht es für den Sieger der Eastern Conference entweder gegen die Colorado Avalanche um den Augsburger Nico Sturm oder die Edmonton Oilers um NHL-Star Leon Draisaitl. Im Finale der Western Conference führt Colorado 3:0.