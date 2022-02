Luka Doncic erneut zum NBA All-Star ernannt

Basketball-Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks wird auch in diesem Jahr am All-Star-Game der NBA teilnehmen.

New York (dpa)

Wie die nordamerikanische Profiliga bekanntgab, ist Doncic von den Cheftrainern der Liga in den Kader für das Show-Spiel gewählt worden. Für Doncic wird es die dritte All-Star-Teilnahme in Folge sein.

Nachdem Fans, Journalisten und Spieler die beiden Startformationen der Eastern und Western Conference für das NBA All-Star-Spiel bestimmt hatten, wählten Trainer die jeweils sieben Reservisten pro Conference. Auch James Harden hat es geschafft: Für den Guard der Brooklyn Nets ist es die zehnte Teilnahme in Folge. Chris Paul von den Phoenix Suns wird zum zwölften Mal in seiner Karriere am All-Star-Spiel teilnehmen.

Die beiden Superstars LeBron James und Kevin Durant werden am 10. Februar aus allen gewählten All-Stars die beiden Mannschaften bestimmen, die sich am 20. Februar in Cleveland gegenüberstehen werden.