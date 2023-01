Mahomes will vor Duell mit Bengals normal trainieren

Quarterback Patrick Mahomes will trotz seiner Verletzung am Knöchel in dieser Woche normal trainieren und mit den Kansas City Chiefs in den Super Bowl einziehen. Er habe sich in den vergangenen Tagen komplett mit seiner Genesung und der Vorbereitung auf das Playoff-Duell mit den Cincinnati Bengals am Sonntag beschäftigt, berichtete Mahomes. «Behandlung, Rehabilitation, Film schauen. Du versuchst sicherzustellen, dass du vorbereitet bist auf die Bengals, ein großartiges Football-Team, mental und körperlich», sagte er.

Der Spielmacher hatte sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars am Samstag früh verletzt, als ein Gegenspieler auf sein Bein fiel. Mahomes verstauchte sich den Knöchel und humpelte nach seiner Rückkehr aufs Spielfeld sichtlich. Nach Angaben von US-Medien bewegte er sich am Mittwoch in der Zeit, in der Journalisten beim Training zugelassen waren, ohne Einschränkungen.

«Es geht darum, ein Wettkämpfer zu sein. Du willst da draußen sein, besonders in diesen Spielen», sagte Mahomes. «Am Spieltag musst du dich einfach nur auf die Partie konzentrieren. Das werde ich versuchen. Versuchen, meinen Körper so gut es geht vorzubereiten.» Einzig sollte es nach einer Einheit Anzeichen von Beschwerden geben, werde er langsamer machen, sagte er.

Die Chiefs treffen im Finale der AFC auf die Bengals um Quarterback Joe Burrow, die sich zuletzt zu einem Angstgegner entwickelt haben. Mahomes konnte gegen Burrow noch nie gewinnen. Vergangenes Jahr verloren die Chiefs das AFC-Finale trotz einer zwischenzeitlichen 21:3-Führung noch. Statt des Favoriten zogen die Bengals in den Super Bowl ein und verloren dort gegen die Los Angeles Rams.