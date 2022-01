Mavericks mit viertem Sieg in Serie: Doncic mit 41 Punkten

Die Dallas Mavericks sind in der NBA weiter in Form und haben auch ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors gewonnen. Luka Doncic überragte mit 41 Punkten, 14 Rebounds und sieben Vorlagen und führte sein Team zu einem 102:98 gegen die Kanadier.

Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb ohne Korb in seinen 25 Minuten auf dem Feld, hatte aber dennoch seinen Anteil am 26. Saisonsieg der Mavericks, die in der Western Conference derzeit auf Rang fünf liegen.

Weil zudem die Utah Jazz gegen die Houston Rockets 111:116 verloren und die Memphis Grizzlies beim 114:126 gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks als Verlierer vom Platz gingen, verkürzten die Mavericks den Rückstand auf die beiden Teams unmittelbar vor ihnen.

In der Eastern Conference unterlagen die Boston Celtics den Charlotte Hornets 102:111. Dennis Schröder traf zwar fünf seiner acht Dreier-Versuche und verbuchte insgesamt 24 Zähler, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Die Celtics treten deswegen weiter auf der Stelle und müssen um die Teilnahme an den Playoffs fürchten. Zumindest die Niederlagen der Raptors und der Washington Wizards, die 118:119 gegen die Brooklyn Nets unterlagen, hielten die Abstände zu den Teams auf den Rängen acht und neun konstant für die Celtics auf Platz zehn.

Gegen einen Joel Embiid in Bestform und mit 50 Punkten hatten die Orlando Magic keine Mittel und verloren 110:123 gegen die Philadelphia 76ers. Franz Wagner kam auf elf Rebounds und neun Punkte, sein Bruder Moritz Wagner hatte sechs Zähler und zwei Rebounds.