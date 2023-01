Miami Dolphins sichern sich letzten Platz in NFL-Playoffs

Die Miami Dolphins sicherten sich den letzten Playoff-Platz in der NFL.

Die Dolphins profitierten von der zeitgleichen 23:35-Niederlage der New England Patriots bei den Buffalo Bills und sicherten sich so das letzte Playoffs-Ticket in der AFC.

Neben den Patriots verpassten auch die Pittsburgh Steelers den Sprung in die Playoffs. Der 28:14-Sieg gegen die Cleveland Browns war wegen des Dolphins-Ergebnisses am Ende wertlos.