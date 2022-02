NBA: Franz Wagner gewinnt Talent-Turnier

Wagners von der NBA-Legende Rick Barry betreute Mannschaft setzte sich in dem Mini-Turnier der vielversprechendsten Talente im Rahmen des All-Star-Wochenendes in Cleveland durch.

«Team Barry» gewann sowohl in dem bis 50 ausgespielten Halbfinale als auch im bis 25 gespielten Finale knapp. Der 20-jährige Berliner von den Orlando Magic erzielte dabei jeweils drei Punkte - darunter den entscheidenden im Finale. Zum besten Spieler des Turniers wurde sein Teamkollege Cade Cunningham von den Detroit Pistons gekürt.

Franz Wagner, unter allen Liga-Neulingen mit 15,6 Punkten im Schnitt zweitbester Scorer hinter Cunningham, war der erste Deutsche, der in seiner Rookie-Saison an dem seit 1994 ausgetragenen «Rising Stars»-Format teilnehmen durfte. Vor ihm waren drei andere Deutsche dabei - sein älterer Bruder Moritz Wagner vor zwei Jahren, Dennis Schröder 2015 und Dirk Nowitzki 2000, alle jeweils in ihrem zweiten NBA-Jahr.

Der jährliche Höhepunkt des All-Star-Wochenendes der NBA ist das Show-Spiel der besten Basketballer der Liga am Sonntag.