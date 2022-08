NBA-Start mit Finalisten Golden State und Boston

Das geht aus dem am 17. August veröffentlichten Spielplan der stärksten Liga der Welt hervor. Demnach treffen die Celtics am 18. Oktober zunächst in eigener Halle auf die Philadelphia 76ers, bevor Meister Golden State die Los Angeles Lakers mit LeBron James empfängt. Die Warriors um Superstar Stephen Curry bekommen vor Spielbeginn ihre traditionellen Meisterschaftsringe überreicht.

Die Final-Revanche zwischen Boston und Golden State gibt es am 10. Dezember in San Francisco sowie am 19. Januar in Boston. Die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber gastieren zum Start der neuen Saison am 19. Oktober bei Hauptrundensieger Phoenix Suns. Für die traditionellen Weihnachtsspiele am 25. Dezember ist ein Heimspiel gegen die Lakers vorgesehen.