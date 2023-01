NHL: Draisaitl trifft bei Edmontons Sieg gegen New York

Edmonton (dpa)

Leon Draisaitl hat zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder ein Tor in der NHL erzielt. Der 27-Jährige schoss beim 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)-Heimerfolg seiner Edmonton Oilers gegen die New York Islanders seinen 22. Saisontreffer in der nordamerikanischen Eishockey-Liga.

Von dpa