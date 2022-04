NHL: Edmonton-Star Draisaitl legt Siegtreffer auf

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL gefeiert.

Die Oilers gewannen gegen die St. Louis Blues mit 6:5 (4:1, 1:2, 0:2) nach Verlängerung. Draisaitl bereitete dabei den Siegtreffer durch seinen kongenialen Teamkollegen Connor McDavid vor.

McDavid führt die Scorer-Wertung der Liga mit 101 Punkten vor Draisaitl an, der nach zwei Torvorlagen gegen St. Louis nun auf 99 Torbeteiligungen in dieser Saison kommt. Die Oilers liegen nach dem dritten Sieg in Serie weiter auf dem dritten Rang der Pacific Division, der zur direkten Qualifikation für die Playoffs berechtigt.

Starker Goalie Grubauer

Der direkte Verfolger Vegas Golden Knights gewann ebenfalls. Gegen das Divisions-Schlusslicht Seattle Kraken mit dem deutschen Nationaltorhüter Philipp Grubauer siegten die Golden Knights mit 5:2. Grubauer konnte 21 von 24 Schüssen auf sein Tor parieren. In der Schlussphase erzielte Vegas zwei Treffer ins leere Tor.

Stützle gewinnt deutsches Duell

Tim Stützle gewann mit den Ottawa Senators ein deutsches Duell gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Stützle steuerte beim 5:2 (1:0, 0:1, 4:1) eine Torvorlage bei. Die Senators und Red Wings haben keine realistischen Chancen auf die Playoffs mehr.