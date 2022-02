Nowitzki als Co-Kommentator beim NBA All Star Game

Dirk Nowitzki hat beim All Star Game der NBA einen Gastauftritt als Co-Kommentator im US-Fernsehen gehabt und an der Seite von Dwayne Wade über alte Rivalitäten gescherzt.

Basketballstar Dirk Nowitzki bei einer Veranstaltung in Passau.

«Inzwischen geht's», sagte Nowitzki, als sie über die Konkurrenzsituation zwischen ihm und Wade sprachen, der als Teil der Miami Heat zu einer der bittersten Niederlagen in Nowitzkis Karriere beigetragen hatte. 2006 verloren die Mavericks die Final-Serie gegen Miami, 2011 gab es in einer Neuauflage dann die Meisterschaft für Dallas und Nowitzki. «Wir können alle Freunde sein», sagte Nowitzki, der zu einem der 75. besten Basketballer in der Geschichte der NBA gewählt wurde.

«Das hätte ich mir nicht vorstellen können, als ich aus Deutschland gekommen bin vor 24 Jahren oder so: In diesem Raum sein zu können, mit ein paar der Größten aller Zeiten reden zu können und ein Teil davon zu sein», sagte Nowitzki. «Es war unglaublich, ich hatte Riesenspaß da drin.»