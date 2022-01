Nowitzki vor Trikot-Ehrung: «Wird ein ganz besonderer Abend»

«Das wird ein ganz besonderer Abend sein. Ich bin sicher, sie werden mich wieder mit irgendetwas überraschen. Es kommen ein paar Leute aus Deutschland. Meine Familie wird hier sein, einige Freunde. Es ist eine lange Liste. Das wird mit Sicherheit großartig», kündigte der 43 Jahre alte Würzburger an.

Die Feier steht am Donnerstag (1.30 Uhr MEZ/DAZN und NBA League Pass) vor dem NBA-Spiel der Mavericks gegen die Golden State Warriors an. Nowitzkis Nummer 41 soll nach seinem Karriereende im April 2019 nie wieder vergeben werden. «Ich will vorher gar nicht wissen, was sie machen und wer in einem Video spricht. Ich will mich einfach überraschen lassen von all den Emotionen», kündigte Nowitzki an.

In seiner 21 Jahre langen Zeit in der besten Basketball-Liga der Welt spielte der ehemalige Nationalmannschaftskapitän ausschließlich für Dallas.