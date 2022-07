Quarterback Mayfield wechselt von Cleveland zu den Panthers

Im Gegenzug bekommen die Cleveland Browns ein Zugriffsrecht beim Draft 2024 oder 2025, teilten die Panthers mit. Noch 2018 war Mayfield von den Browns an erster Stelle des Drafts ausgewählt worden, war in Cleveland aber nahezu durchgehend umstritten. Seit die Browns im März Deshaun Watson verpflichteten, obwohl der wegen Missbrauchsvorwürfen von der Liga lange gesperrt werden könnte, hatte Mayfield keine Zukunft mehr in Ohio.

Laut Medienberichten bezahlen die Browns für die kommende Saison einen großen Anteil an Mayfields Gehalt, der zudem auf Einkommen verzichtet. Bei den Panthers hat der 27-Jährige als Konkurrenten Sam Darnold für den Startplatz.