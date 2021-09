Satou Sabally verliert Playoff-Spiel mit Dallas Wings

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally ist mit den Dallas Wings in der ersten Runde der WNBA-Playoffs ausgeschieden. Gegen die Chicago Sky gab es ein 64:81 (29:44).

Sabally hatte sichtbar mit den bekannten Problemen an der Achillessehne zu kämpfen, zeigte trotz der Niederlage ihres Teams aber insbesondere in der zweiten Halbzeit eine bemerkenswerte Leistung. Sie kam am Ende auf zwölf Punkte, vier Rebounds und eine Vorlage.