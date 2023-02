Schneesturm sorgt für Absage von Pistons-Spiel gegen Wizards

Die Detroit Pistons sind wegen eines Schneesturms in Dallas stecken geblieben und können in der NBA nicht wie geplant gegen die Washington Wizards antreten.

Die in der Nacht zu Donnerstag geplante Partie in der nordamerikanischen Basketball-Liga in Detroit werde zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt, teilte die NBA mit.

In der Gegend um Dallas sorgte ein Sturm für tausende gestrichene Flüge. Nach Informationen von ESPN verbrachten die Pistons am Dienstag sieben Stunden am Flughafen. Das Team hatte am Montagabend (Ortszeit) gegen die Dallas Mavericks gespielt. Fraglich ist nach Angaben von ESPN zudem, wie die New Orleans Pelicans nach Dallas kommen, die in der Nacht zu Freitag gegen die Mavs spielen sollen.