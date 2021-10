Schröder gewinnt erstes Celtics-Spiel gegen Magic

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat das erste Spiel mit seinem neuen Team gewonnen und in der Vorbereitung auf die NBA-Saison mit den Boston Celtics die Orlando Magic geschlagen.

Im Trikot mit der für ihn neuen Nummer 71 kam Schröder in 20 Minuten Spielzeit im TD Garden von Boston auf sechs Punkte, drei Rebounds und vier Vorlagen.

Auf der anderen Seite überzeugte Olympia-Teilnehmer Moritz Wagner bei den Magic und erzielte mit 16 Punkten so viele wie niemand sonst für das Gäste-Team. Für den Berliner war es auch das erste gemeinsame Spiel mit seinem Bruder Franz Wagner. Der NBA-Neuling erzielte in nicht ganz 20 Minuten drei Zähler. Die Wagners sind das erste deutsche Brüderpaar in der besten Basketball-Liga der Welt.

Die NBA-Saison beginnt am 19. Oktober. Für die Celtics und die Magic stehen die Auftaktpartien am 20. Oktober im Spielplan.