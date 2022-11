Starker Wagner vergibt Sieg für Orlando Magic

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner hat in der NBA mit den Orlando Magic einen Sieg knapp verpasst. Beim 113:114 (55:51) bei den Indiana Pacers war Wagner der Topscorer der Partie, verfehlte aber in den Schlusssekunden den Korbleger zum möglichen Sieg.

In Abwesenheit des weiterhin verletzten Paolo Banchero lief in der Offensive von Orlando viel über den 21 Jahre alten Deutschen, der am Ende auf 29 Punkte und fünf Rebounds kam.

Für die Pacers, bei denen der deutsche Nationalspieler Daniel Theis wegen Knieproblemen in dieser Saison noch nicht debütiert hat, war es der vierte Sieg in Serie. Die Magic, für die Franz Wagners Bruder Moritz in dieser Saison ebenso noch nicht zum Einsatz kam, bleiben mit fünf Siegen auf dem drittletzten Platz der Eastern Conference.

Ein spektakuläres Ende fand die Partie der Atlanta Hawks gegen die Toronto Raptors: Trae Young fand in der letzten Sekunde der Verlängerung bei einem schnellen Angriff einen völlig frei stehenden AJ Griffin mit einem Alley-oop. Dem gelang der sogenannte Buzzer Beater zum 124:122-Sieg für die Hawks.

Im Topspiel der Western Conference haben die Utah Jazz mit 118:113 bei den Portland Trail Blazers gewonnen. Utah führt die Conference mit zwölf Siegen bei sechs Niederlagen an.