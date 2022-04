Steelers draften Pickett als Roethlisberger-Nachfolger

Die Pittsburgh Steelers haben Kenny Pickett im NFL-Draft ausgewählt, der bereits am College in Pittsburgh gespielt hatte.

Der 40-Jährige, der mit den Steelers zwei Mal den Super Bowl gewonnen hatte, war nach der vergangenen Saison nach 18 Jahren in der National Football League zurückgetreten. Die Steelers entschieden sich beim Draft in Las Vegas für Kenny Pickett, der zuletzt am College schon in Pittsburgh gespielt hatte.

Beim Draft haben die Teams der Reihe nach das Recht, einen Nachwuchsspieler auszuwählen. Die schlechtesten Teams dürfen als Erstes auswählen, um für eine möglichst ausgeglichene Liga zu sorgen. Die 32 Mannschaften können untereinander tauschen. Durch einen solchen Deal spielt Passempfänger A.J. Brown von den den Tennessee Titans zukünftig für die Philadelphia Eagles.

Chancen darauf, von einem Team gedraftet zu werden, hat auch der 23 Jahre alte Reutlinger Marcel Dabo. Der Verteidiger hatte bei Sichtungstagen in den vergangenen Wochen überzeugt. Realistisch ist, dass er in den Runden vier bis sechs in der Nacht zum Sonntag (MESZ) ausgewählt wird. Kommt es nicht dazu, hat er über das Förderprogramm für internationale Talente einen weiteren Weg in die beste Football-Liga der Welt. Vergangene Saison spielte Dabo für die Stuttgart Surge in der damals neu gegründeten European League of Football (ELF).

Die ersten fünf Spieler, die beim Draft ausgewählt wurden, waren allesamt Verteidiger. Die Jacksonville Jaguars nutzten ihren ersten sogenannten Pick für Travon Walker, der zukünftig die Quarterbacks des Gegners attackieren soll. Auch die Detroit Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown im Kader entschieden sich an zweiter Stelle für einen Defensive End, Aidan Hutchison. Der erste ausgewählte Passempfänger war Drake London an achter Stelle durch die Atlanta Falcons. Der erste ausgewählte Quarterback war Pickett.