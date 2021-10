Training für Irving wohl möglich - Aber keine Heimspiele

New York (dpa)

Ein Einsatz bei Heimspielen ist wegen seines unklaren Impfstatus' derzeit weiterhin wohl nicht möglich, wie Nets-Trainer Steve Nash vor dem Vorbereitungsspiel gegen die Milwaukee Bucks andeutete.

Irving war für die Partie nicht spielberechtigt, was ein Indiz dafür ist, dass er bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und damit in New York keine Sporthalle betreten darf. Der 29-Jährige hat auf Fragen zu seinem Impfstatus betont, dies sei seine Privatsache.

Laut einem Bericht des Senders ESPN könnte er zumindest am Training teilnehmen, weil die entsprechende Einrichtung der Nets als privates Bürogebäude eingestuft werde. «Zumindest kann er trainieren, aber wir wollen ihn für die ganze Sache», sagte Teamkollege Kevin Durant. Nash äußerte sich zurückhaltend. «Es klingt so, als könnten wir Kyrie auswärts dabei haben, aber ich bin nicht sicher, ob er spielen wird, weil wir ihn seit einer Woche nicht gesehen haben», sagte der Nets-Coach.