VfB-Fan Johnson und das Bayern-Trikot

Und dann stand Jakob Johnson da: Mit einem Trikot des FC Bayern München, seinem Namen und der Nummer 47 auf dem Rücken. «Whatever it takes (deutsch: Was auch immer nötig ist)», sagte Johnson nach einem kurzen Schreckmoment noch auf der Bühne. «Für den Football mach' ich alles.»

Denn für den überzeugten Fan des VfB Stuttgart, im Hauptberuf Football-Profi bei den New England Patriots, war das eine sichtlich schwierige Situation vor den ganzen Fotografen und Kamerateams, die an der Pressekonferenz zu den Auslandsspielen der NFL teilgenommen hatten. München ist im Herbst Gastgeber des ersten NFL-Spiels in Deutschland, der Fußball-Bundesliga-Rekordmeister in alles eng verwickelt.

«Ich wurde hier gerade auf der Bühne damit überrascht, dass mir ein Bayern-München-Trikot in die Hand gedrückt wurde. Ich hoffe, das wird mir verziehen zu Hause. Ich werde da einiges an Erklärungen leisten müssen», sagte Johnson der Deutschen Presse-Agentur. «Aber der Football ist hier im Fokus, das Spiel wird in München stattfinden und da muss ich natürlich auch Danke an Bayern München sagen, dass sie sich entschieden haben, ein Football-Spiel auf ihrem heiligen Rasen auszurichten. Das ist ja ein Riesenschritt. Da geht der Football natürlich vor.»