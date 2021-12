Zwölf weitere NHL-Partien abgesagt - Olympia-Entscheidung

New York (dpa)

Alle Partien, die grenzüberschreitende Reisen der Teams zwischen den USA und Kanada involvieren, werden neu angesetzt. Das teilte die National Hockey League mit. Davon betroffen sind drei Partien der Edmonton Oilers um Leon Draisaitl und zwei Begegnungen der Ottawa Senators mit Tim Stützle.

Mit den bereits zuvor abgesagten Partien steigt die Zahl der betroffenen Spiele bis Weihnachten auf 39. Nur zwei davon sind zwischenzeitlich nachgeholt worden. Deswegen und wegen der Unsicherheit durch die Omikron-Variante des Coronavirus sei man in aktiven Debatten dazu, ob die NHL-Profis an den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar teilnehmen werden, teilte die NHL zusammen mit der Spielergewerkschaft mit.