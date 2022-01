Deutsche Skicrosser verpassen Top-Plätze in Idre Fjäll

Florian Wilmsmann belegte beim ersten der zwei Weltcups in Schweden Rang acht. Daniela Maier fuhr auf Platz sieben. Für Niklas Bachsleitner, Daniel Bohnacker und Tim Hronek war im Achtelfinale Schluss.

Der Sieg bei den Herren ging an den Schweizer Ryan Regez. Bei den Damen feierte die überragende Schwedin Sandra Näslund bereits ihren achten Erfolg im neunten Saisonrennen. Am Sonntag stehen in Idre Fjäll die letzten Rennen vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) an.