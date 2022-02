Eiskunstläuferin Schott ohne Druck: Finale als Ziel

Deutschlands beste Eiskunstläuferin Nicole Schott hat sich nach ihrer durchwachsenen Europameisterschaft bescheidene Ziele für die Olympischen Winterspiele in Peking gesetzt.

Hat bescheidene Ziele für die Winterspiele in Peking: Nicole Schott beim Training.

«Ich möchte einfach für mich selber eine gute Leistung bringen und meine Trainingsleistung in den Wettkampf bringen und nichts anderes. Damit wäre ich mit mir selber sehr zufrieden», sagte die sechsmalige deutsche Meisterin aus Essen in Peking. Bei der EM in Tallinn war die 25-Jährige im vergangenen Monat 13. geworden. Eine konkrete Platzierung nannte sie nicht. «Mein Ziel ist es, ins Finale zu kommen», sagte Schott. 24 von 30 Starterinnen erreichen nach dem Kurzprogramm die Kür.

«Als ich mir die Liste angeguckt habe, habe ich andersrum angefangen und geschaut, wer ist schlagbar. Und nicht, wer ist nicht schlagbar, denn dann kann man lange zählen», sagte Schott.