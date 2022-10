Nach Karriereende 2021: Snowboarderin Loch gibt Comeback

Wie Snowboard Germany mitteilte, will die 28-Jährige, die in ihrer Karriere bislang sechs Podestplätze holte, in diesem Winter wieder in Weltcups starten. «Ich will ohne Druck auffahren. Aber zur WM nach Georgien will ich natürlich schon», äußerte Loch. Ein Weltcup-Sieg fehlt der Deutschen noch.

Im März 2021 hatte die damals 26-Jährige ihre Karriere nach zahlreichen Verletzungen und andauernden Problemen am Sprunggelenk beendet. «Damals war ich an einem Punkt, an dem ich physisch und mental nicht mehr konnte. Ich hatte das Gefühl, ich muss die Reißleine ziehen», sagte die Athletin vom Schliersee rückblickend. Die Raceboarder starten im Dezember in ihre Saison.