Nach Sturz : Snowboarder Vockensperger wieder im Training

«Die Physios und Ärzte haben alles getan, dass ich wieder fahren kann. Mit ein paar Schmerzmitteln war das schon auszuhalten», berichtete der Rosenheimer in einer Medienrunde. Der 22-Jährige hält weiterhin an seinem Start in der Qualifikation für den Slopestyle-Wettbewerb am Sonntag fest.

Bei dem deutschen Hoffnungsträger war nach einem Sturz am Mittwoch eine alte Problematik am rechten Knie wieder aufgetaucht. «Das kann man nicht einfach so ausblenden», gestand Vockensperger mit Blick auf seine Läufe in den kommenden Tagen. Er sei «mental schon ein bisschen gehemmt». Vor allem bei der Landung fehle noch etwas Sicherheit.