«We did it»: Snowboard-Star White beendet Karriere

Snowboard-Superstar Shaun White will seine erfolgreiche Karriere nach den Olympischen Winterspielen in China beenden.

«Das wird mein letzter Wettkampf sein», sagte der Amerikaner bei einer Pressekonferenz in Zhangjiakou. Seine fünften und letzten Spiele würden sich daher noch spezieller anfühlen als ohnehin schon. Es sei «großartig», nochmal dabei zu sein, so der Kalifornier. Er wolle «so viel Spaß wie möglich haben». Die Medaillen der Herren in der Halfpipe werden am 11. Februar ausgefahren.

Bislang war die Saison für White alles andere als einfach. Unter anderem wurde der 35-Jährige von einer Knöchelverletzung und einer Corona-Infektion zurückgeworfen. Erst auf den letzten Drücker, mit einem dritten Platz beim Weltcup in Laax in der Schweiz Mitte Januar, schaffte er noch den Sprung ins Olympia-Team der Amerikaner.

White hat seinen Sport geprägt wie kein anderer. Bei den Spielen 2006, 2010 und 2018 holte er in der Halfpipe Gold, 2014 wurde er Vierter. «We did it» würde er dem Kind sagen, das er einst war, so der Ausnahmeathlet rückblickend auf seine Laufbahn. Nie habe er etwas anderes werden wollen als Snowboarder. «Unglaublich» fühle es sich an, was er erreicht habe. Und «stolz» sei er auch.