Ibrahimovic glücklos bei Schwedens Patzer gegen Georgien

Schweden hat beim Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic einen Rückschlag im Kampf um die direkte Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hinnehmen müssen.

Die Skandinavier verloren mit 0:2 (0:0) in Georgien und könnten bei einem Sieg Spaniens in Griechenland auf den zweiten Rang in der Gruppe B zurückfallen. Chwitscha Kwarazchelia traf nach dem Seitenwechsel doppelt (61./77.). Ibrahimovic stand zum ersten Mal seit Ende März wieder im Aufgebot, blieb bei seinen sieben Abschlüssen aber glücklos.

Im Duell der deutschen Gruppengegner gewann Nordmazedonien auch dank zweier verwandelter Strafstöße mit 5:0 (2:0) in Armenien. Somit klettern die Nordmazedonier zumindest vorübergehend auf den zweiten Rang, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.

Eine bessere Ausgangslage hat Russland inne. Der Führende der Gruppe H setzte sich souverän mit 6:0 (1:0) gegen Zypern durch. Sollte Kroatien am Abend gegen Malta verlieren, stünden die Russen als Gruppensieger fest.

Außerdem gewann Luxemburg nach dem Platzverweis gegen Tellur Mutallimov in Überzahl mit 3:1 (0:0) in Aserbaidschan. Trotzdem haben die Luxemburger keine Chance mehr, das WM-Ticket zu lösen.