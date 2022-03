Kanada verpasst vorzeitige WM-Qualifikation

Dem Tabellenführer in der Final-Gruppe von Nord- und Mittelamerika fehlt nach der Niederlage in Unterzahl aber nur noch ein weiterer Punkt für die zweite WM-Teilnahme seiner Geschichte. Mark-Anthony Kaye sah in der 34. Minute Gelb-Rot, Celso Borges traf noch unmittelbar vor der Pause zum Siegtor.

Costa Rica rückte durch den Heimsieg auf Rang vier der Tabelle und hielt seine Hoffnungen auf die Reise nach Katar am Leben. Die besten drei Teams aus dem Kontinentalverband Concacaf sind direkt qualifiziert für die WM-Endrunde zum Ende des Jahres, der Viertplatzierte muss in die Playoffs gegen ein Team aus Ozeanien.

Auf den Plätzen zwei und drei stehen punktgleich weiter die Mannschaften aus den USA und Mexiko, die sich im direkten Duell 0:0 trennten. Beide Teams haben mit je 22 Punkten drei Zähler Rückstand auf Kanada und drei Punkte Vorsprung auf Costa Rica. Zwei Spieltage stehen noch aus.

Kanada trifft am vorletzten Spieltag am Sonntag auf Jamaika. Die USA müssen gegen Panama antreten, das nach einem 1:1 gegen Honduras auf Rang fünf zurückfiel aber weiter Chancen hat auf die direkte WM-Qualifikation. Honduras ist abgeschlagen Tabellenletzter und empfängt zum vorletzten Qualifikationsspiel Mexiko.