Spanier Torres fällt mit Fußverletzung aus

Spaniens Fußball-Nationalspieler Ferran Torres hat sich in der Nations League am Fuß verletzt und fehlt seinem Club Manchester City erst einmal.

Torres habe sich eine «kleine Fraktur» im rechten Fuß zugezogen, teilte der Premier-League-Club mit. Über die Ausfallzeit des 21 Jahre alten Profis machte City keine Angaben. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass Torres den Spaniern in der WM-Qualifikation Mitte November fehlen wird.

Die Iberer liegen in ihrer Gruppe zwei Punkte hinter Spitzenreiter Schweden, das direkte WM-Ticket löst nur der Erstplatzierte. Der Stürmer gehört unter Trainer Luis Enrique zum Stammpersonal. In der vergangenen Woche beim 2:1-Halbfinalsieg gegen Italien hatte Torres beide Tore erzielt. Er stand auch bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich im Finale am Sonntag in der Anfangsformation der Spanier. In der 84. Minute war er allerdings ausgewechselt worden.