Südkorea für die Fußball-WM in Katar qualifiziert

Die Auswahl des portugiesischen Trainers Paulo Bento gewann in Dubai mit 2:0 (0:0) gegen Syrien und ist nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Asien-Gruppe A zu verdrängen. Der frühere Freiburger Chang-hoon Kwon traf in der 71. Minute zum Endstand, die Führung hatte Jin-su Kim (53.) erzielt.

Iran hatte sich in der Gruppe A bereits in der vergangenen Woche für die Endrunde vom 21. November bis 18. Dezember in Katar qualifiziert. Den dritten Platz, der zu den Playoffs berechtigt, halten derzeit die Vereinigten Arabischen Emirate.