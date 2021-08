3:1 gegen Fortuna - Erster Schalker Heimsieg hilft Grammozis

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat mit dem ersten Heimsieg der Saison die beginnende Trainerdiskussion vorerst beendet.

Nach dem 3:1 (1:1) im West-Schlager gegen Fortuna Düsseldorf kann Chefcoach Dimitrios Grammozis etwas beruhigter in die anstehende Länderspielpause gehen.

Grund dafür war das funktionierende Sturmduo Marius Bülter und Simon Terodde, das den Zweitliga-Fight zugunsten der zuvor kriselnden Schalker drehte. Bülter traf vor 25.000 Zuschauern nach Düsseldorfs Führung durch Shinta Appelkamp (12. Minute) zum 1:1 (15.), Terodde erhöhte direkt nach der Pause zum 2:1 (46.) und kurz vor dem Ende nach langer Düsseldorfer Drangphase zum Endstand.

Dadurch stellte der Bundesliga-Absteiger mit nun sieben Punkten aus fünf Spielen den Anschluss an das obere Tabellendrittel in der Zweiten Liga wieder her. Die Fortuna, die ebenfalls mit nur einem Sieg aus den ersten vier Spielen mau gestartet war, steckt dagegen früh im Tabellenkeller fest. Anders als zuvor auf Schalke, ist die Geduld mit dem neuen Trainer Christian Preußer in Düsseldorf aber größer.

Beide Teams zeigten einen ansprechenden Kampf und ein rasantes Spiel, in dem indes die Abwehrreihen nicht überzeugen konnten. Auch auf Grammozis wartet trotz des Sieges noch viel Arbeit. Nach der 2:1-Führung kam von Schalke kaum noch etwas. Fortuna drängte auf den Ausgleich, hat aber nicht so gut funktionierende Angreifer wie die Königsblauen, die angesichts der schwachen zweiten Halbzeit etwas glücklich siegten. Terodde erlöste Schalke kurz vor dem Ende mit seinem bereits sechsten Saisontreffer.