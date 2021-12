Darmstadts Toptorjäger Luca Pfeiffer fehlt im Jahresfinale

Der 25-Jährige erlitt beim 1:0 in Paderborn eine Risswunde im Knöchel und wird in der letzten Pflichtspiel-Partie des Jahres 2021 in Regensburg am nächsten Sonntag (13.30 Uhr/Sky) fehlen. «Da sieht man schon fast den Knochen. Er wird jetzt leider ausfallen», sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht, der den Ausfall als «Wermutstropfen» bezeichnete. Stürmer Pfeiffer hat in der laufenden Saison zwölf Tore für den Zweitliga-Zweiten erzielt.