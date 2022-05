Dresdens Will im Krankenhaus: «Starke Gehirnerschütterung»

Dies sagte Trainer Guerino Capretti nach dem 0:0 des Drittletzten der 2. Fußball-Bundesliga am Freitagabend bei der Pressekonferenz. «Er hat eine starke Gehirnerschütterung. Ihm war schwindelig, er hat Dinge doppelt gesehen», schilderte der Coach.

Der 23 Jahre alte Will wurde bereits in der 21. Minute ausgewechselt, nachdem er und Lauterns Daniel Hanslik mit den Köpfen zusammengestoßen waren. Ob er im Rückspiel am Dienstag in Dresden dabei sein kann, ist unklar.