Durm wechselt von Frankfurt nach Kaiserslautern

«Wir freuen uns, mit Erik Durm einen Spieler verpflichten zu können, der nicht nur Qualität und Erfahrung mitbringt, sondern auch sehr variabel und auf allen Positionen auf der Außenbahn einsetzbar ist», sagte Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen. Trotz seiner Erfolge habe Durm «immer noch Ambitionen und aufgrund seiner Herkunft eine hohe Identifikation mit dem FCK».

Der in Pirmasens geborene Durm wurde 2014 mit der Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. «Auch wenn ich noch nie für den FCK gespielt habe, für mich fühlt es sich an wie nach Hause zu kommen. Der FCK war damals der Grund, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen», sagte Durm. Über die Vertragslaufzeit des 30-Jährigen machte der FCK keine Angaben.