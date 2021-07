Erster Saisonsieg: Hansa Rostock gewinnt in Hannover

Rostocks Torschütze Hanno Behrens (r) und Damian Roßbach bejubeln die Führung in Hannover.

Aufsteiger FC Hansa Rostock hat in der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Vor 13.600 Zuschauern gewann die Mannschaft von Trainer Jens Härtel verdient mit 3:0 (1:0) bei Hannover 96. Hanno Behrens schoss in der 40. Minute das Führungstor für die Rostocker. Kurz zuvor musste Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler schon zweimal gegen John Verhoek (39.) und Streli Mamba (39.) retten. Nur wenige Sekunden nach der Pause erhöhte der Niederländer Verhoek auf 2:0 (46.). In der Nachspielzeit legte Nik Omladic (90.+3) einen dritten Treffer nach.

Die 96er enttäuschten nur eine Woche nach ihrem überzeugenden Saisonauftakt bei Werder Bremen (1:1) vor allem in der Offensive. Die kurioseste Szene des Spiels blieb lange Zeit auch Hannovers gefährlichste: Denn in der 33. Minute platzte bei einem Torschuss von Sebastian Ernst der Ball. Torwart Markus Kolke hatte Schwierigkeiten, das eiernde Spielgerät festzuhalten. Danach schoss er den kaputten Ball in den Gästeblock mit mehreren Hundert lautstarken Hansa-Fans - und das Spiel ging mit einem neuen weiter.

Hannover fiel nach dem Rückstand nicht mehr viel ein. Die Rostocker waren bei ihren Kontern gefährlicher als die Niedersachsen bei ihrem Versuch, noch Druck aufzubauen.