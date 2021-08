Feyenoord-Stürmer Bozenik wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat in der Offensivabteilung personell nachgelegt und den slowakischen Stürmer Robert Bozenik auf Leihbasis für ein Jahr plus Kaufoption verpflichtet.

Dies teilte der Club am Montag mit. Der 21 Jahre alte Nationalspieler steht seit 2020 bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und konnte bislang in 21 Spielen drei Treffer für den Club aus der Eredivisie erzielen. Nach der Länderspielpause wird der Mittelstürmer in Düsseldorf erwartet.

«Wir haben nach einem großen Zentrumsstürmer gesucht und mit Robert einen passenden Spieler gefunden. Er ist robust und kopfballstark, aber dennoch beweglich und schnell», sagte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein.