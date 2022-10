Fortuna Düsseldorf beendet Erfolglosserie in Kiel

In der Partie der Tabellennachbarn in der 2. Fußball-Bundesliga waren am Samstag Shinta Appelkamp (42. Minute) und Dawid Kownacki (82.) per Foulelfmeter für die Gäste erfolgreich. Steven Skrzybski (70.) hatte mit seinem zehnten Saisontor für Kiel getroffen. Fortunas Marcel Sobottka kassierte Gelb-Rot (90.+3).

Düsseldorf gewann zum dritten Mal nacheinander ein Auswärtsspiel und scheint seine Schwäche auf fremden Plätzen überwunden zu haben. Zudem beendete das Team seine Negativserie: Seit 16 Jahren hatten die Fortunen nicht mehr gegen Kiel gewonnen.

In der offensiv geführten Partie ergaben sich auf beiden Seiten schon zu Beginn Torchancen. Die größte vergab Düsseldorfs Emmanuel Iyoha (9.), als er frei stehend nur das Außennetz traf. Appelkampf machte es kurz vor der Halbzeit besser und vollendete nach sehenswerter Vorarbeit von Kristoffer Petersen für die dominierenden Gäste. Nach der Pause wurden die Platzherren druckvoller und erarbeiteten sich mehr Chancen, spielten aber nicht präzise genug.

Bei den Kielern gab der 20-jährige Tim Schreiber sein Zweitliga-Debüt im Tor, weil Stammtorhüter Thomas Dähne mit einem grippalen Infekt ausgefallen war. Mehrfach zeigte der Junioren-Auswahlspieler seine Klasse, beim Foulelfmeter war er jedoch machtlos.