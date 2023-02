HSV-Profi in Unfall verwickelt - Polizei ermittelt

Hamburg (dpa)

Ein Fußballprofi des Zweitligisten Hamburger SV war an einem Verkehrsunfall beteiligt. «Der HSV kann bestätigen, dass ein Spieler der Rothosen am Montagabend in einen Autounfall verwickelt war, bei dem glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen sind», teilte der Verein mit.

Von dpa