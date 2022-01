Neuzugang: Ingolstadt holt serbischen Erstligaprofi

Wie die Oberbayern am Montag mitteilten, kommt Innenverteidiger Nikola Stevanovic vom serbischen Erstligisten Radnicki Nis. Über Vertragsdetails machten die Ingolstädter keine Angaben.

Verstärkung für die Innenverteidigung: Nikola #Stevanovic kommt vom serbischen Erstligisten Radnicki Nis. Der Nationalspieler Serbiens steigt im Laufe der Woche ins Teamtraining ein. Herzlich Willkommen bei den Schanzern, Nikola! ⚫️🔴

Der 23 Jahre alte Stevanovic soll beim Tabellenletzten vor allem für mehr Stabilität in der Abwehr sorgen. Ganze 37 Gegentore kassierte der FCI bislang in dieser Saison - so viele wie kein anderes Team in der 2. Liga. Für die Ingolstädter beginnt die Restrückrunde am 16. Januar beim 1. FC Heidenheim.