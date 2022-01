Rostock nach 0:0 gegen Heidenheim sieben Spiele ohne Sieg

Gegner Heidenheim verpasste die Rückkehr auf den dritten Tabellenplatz.

In einem langweiligen Spiel waren die im Vergleich zum 0:2 im DFB-Pokal bei RB Leipzig auf acht Positionen umformierten Gastgeber zwar die optisch überlegene Vertretung. Hochkarätige Torchancen sprangen gegen die kompakt stehenden Heidenheimer allerdings kaum heraus. Die Gäste hielten sich in der Offensive zurück. Hansa-Torhüter Kevin Kolke musste im ersten Abschnitt nicht ein einziges Mal ernsthaft eingreifen.

Auch nach Wiederanpfiff war auf dem Rasen vor den coronabedingt leeren Rängen des Ostseestadions nicht viel los. Beide Offensivreihen fanden keine Mittel, um die gegnerischen Defensiven ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Der größte Aufreger war in der 79. Minute ein Schuss des eingewechselten Svante Ingelsson. Der Ball wurde von einem Heidenheimer jedoch vor der Torlinie abgewehrt. In der Schlussminute vergab Hansas John Verhoek in zentraler Position kläglich.