Wie Sie mit Radtraining die Fitness steigern

Fitter, stärker, schlauer: Es gibt kaum einen gesünderen Ausdauersport als Fahrradfahren - das sagen Fahrradenthusiasten und Experten. Wir geben Tipps zu Trainings- und Trittfrequenzen - für Anfänger und Fortgeschrittene.

Warum ist Fahrradfahren so gesund?

Die WHO - also die Weltgesundheitsorganisation - betont immer wieder, wie gut Fahrradfahren für die Fitness sei. Fahrradfahren ist «das Rundumpaket», sagt Ingo Froböse vom Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Sporthochschule Köln. Wer regelmäßig in die Pedale tritt, tue nicht nur seinem Körper Gutes, sondern auch seiner Psyche.

«Innerhalb der ersten fünf Minuten im Sattel erhöht sich die Durchblutung. Wir haben sofort einen erhöhten Energieverbrauch und damit eine erhöhte Stoffwechselaktivität», sagt der Sportprofessor. Die Muskulatur werde gestärkt, das Immunsystem optimiert.

Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzendes soziales Element. Sie können prima mit Kollegen, Freunden und der Familie radeln.

Kurzum: Wer regelmäßig radelt, ist stärker und fitter. Fahrradfahrer, die das ganze Jahr über im Sattel bleiben, sind kaum noch erkältet und werden seltener krank.

«Kaum eine andere Sportart verbessert die körperliche Fitness so effektiv wie das Radfahren», teilt die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) mit.

Warum ist Fahrradfahren der ideale Sport für jedermann?

Das Erfolgsgeheimnis des Fahrradfahrens wäre ohne ein Bauteil nicht denkbar: den Sattel. Rund 60 bis 70 Prozent Ihres Körpergewichts wird vom Sattel gestützt. So werden Gelenke geschont, und so schnell überanstrengt sich keiner. Auch sinkt die Schwelle zum Sporttreiben für Übergewichtige, für die etwa Joggen nicht infrage käme.

3 Argumente, warum der Sport sich für jeden eignet:

Fit by Bike: Fahrradfahren ist gut für Körper und Seele. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Worauf sollten Sie beim Fahrrad-Training achten?

5 Tipps, damit ihr Training erfolgreich und effizient ist:

Radeln im Alltag - wie sinnvoll ist ein Trainingsplan?

Fahrradfahren passt ideal zum modernen, teils hektischen Leben. «Im Gegensatz zum Sportverein oder einem Fitnessstudio ist Radfahren leicht in den Arbeits- oder Familienalltag zu integrieren«, sagt DGSP-Generalsekretär Reer.

Tipp: Mangelt es Ihnen an Zeit, könnten Sie zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit zu pendeln, und schon ist die Bewegungseinheit für den Tag erledigt. Einen Trainingsplan wie ein Profi benötigen Sie nicht unbedingt. Sich feste Wochentage oder freie Slots im Kalender für die Feierabendrunde anzustreichen, kann aber disziplinieren.

Die Grundregel lautet: Dran bleiben! Denn radeln Sie nicht regelmäßig und über längere Zeit, riskieren Sie, Trainingseffekte zu verlieren. Um durch den Umstieg aufs Fahrrad merklich fitter zu werden, sollten Sie mindestens sechs Wochen durchhalten - und weiter machen.

Tipp: Mehrere kürzere Strecken bringen oft mehr als lange Strecken am Stück. Zudem sollten Sie dem ganzen Körper nach einer Trainingseinheit eine 48-stündige Pause zur Regeneration gönnen.

Mit Trainingsplan: Gemeinsam zu Höchstleistungen anspornen. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Welche gesundheitlichen Effekte erzielen Sie mit Radfahren?

Dieser Ausdauersport stärkt nicht nur das Herz-Kreislauf-System und die Muskeln, sondern Fahrradfahren beugt auch vielen typischen Zivilisationskrankheiten vor, schreibt die DGSP - etwa...

Bluthochdruck - Blutgefäße bleiben durch Belastung elastisch

Arthrose - Gelenke werden ideal versorgt

Schlaganfälle und Gefäßverkalkung - durch bessere Blutversorgung

Brust-, Darm-, Prostata- und vielen andere Krebsarten durch allgemeine Kräftigung des Immunsystems und weil die Funktionalität der Organe optimiert wird.

Radfahren senkt das Risiko

eines Herzinfarkts

an Diabetes zu erkranken, weil es den Zuckerstoffwechsels positiv beeinflusst

einer Fettstoffwechselstörung (Hypercholesterinämie), weil es den Fettstoffwechsel verbessert

übergewichtig zu sein, weil aufgebaute Muskeln auch im Ruhezustand mehr Energie benötigen

Und es kann Asthmaleiden lindern, weil die Lunge besser durchlüftet wird, der Sauerstoffaustausch besser ist.

Macht Radeln glücklicher und schlauer?

Ja, sagt Professor Reer. Denn es sorge nicht nur dafür, dass so genannte Glückshormone ausgeschüttet würden: «Radfahren erhöht auch die Konzentrationsfähigkeit und macht schlauer. Als Mechanismen sind eine verbesserte Hirndurchblutung, Erhöhung der Neuroplastizität des Gehirns sowie eine förderliche Veränderung von Botenstoffen im Gehirn dokumentiert.»

Verlängert Fahrradfahren mein Leben?

Durch das Radeln wird der Herzmuskel kräftiger, er pumpt mit jedem Schlag mehr Blut durch den Körper. «Das Herz bekommt mehr Hubraum», sagt Sportprofessor Froböse. «Wenn ich den Herzschlag dauerhaft um zehn Schläge pro Minute im Durchschnitt reduziere, dann spare ich in sechs Jahren ein Jahr Herzarbeit.»

Ein lebensverlängernder Effekt in Jahren lasse sich nicht beziffern, aber mit einer längeren Herzfunktion könnten Dauerradler rechnen.

Gemeinsam Schönes entdecken: Radtouren sind ein guter Ausgleich. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Wie viel kann ich durch Fahrradfahren abnehmen?

Weil man sich nicht automatisch so anstrengt wie etwa beim Joggen, ist der direkte Effekt beim Abnehmen geringer - doch es gibt ein erfreuliches aber.

Die Übersichte zeigt den Energieverbrauch (Kalorien pro Stunde) für eine Person von 70 Kilogramm im Vergleich zu anderen Ausdauersportarten (Quelle: Techniker Krankenkasse):

Radfahren, 8 bis 12 Kilometer, pro Stunde 260 Kilokalorien

Wandern auf ebenem bis hügeligem Gelände 320 Kilokalorien

Radfahren, 15 bis 18 Kilometer, pro Stunde 400 Kilokalorien

Brust- oder Kraul-Schwimmen in mittlerem Tempo 480 Kilokalorien

Jogging, 12 Kilometer pro Stunde 840 Kilokalorien

Grundsätzlich gilt: Je länger und intensiver Sie im Sattel bleiben, desto mehr Kalorien verbrauchen Sie. Bleiben Sie eine Stunde im Sattel, verbrennen Sie je nach Geschwindigkeit, Alter und Körpergewicht etwa zwischen 200 bis 800 Kilokalorien (Kcal).

Aber: Weil Sie durchs Radeln zugleich Muskeln aufbauen, wirkt sich dies zusätzlich positiv auf die Gewichtsabnahme auf. Die gute Nachricht: Fahren Sie regelmäßig, nimmt die Anzahl der Mitochondrien in den Muskelzellen zu. Diese «Kraftwerke« erhöhen den Energieverbrauch, auch wenn der Körper ruht. Der eigentliche Effekt liegt also darin, den Körper so zu verändern, dass ich mehr Kalorien verbrenne, auch wenn ich nicht Rad fahre», sagt Froböse.

Tipp: Biss und Ausdauer sind also gefragt - der Organismus wird darauf trainiert, auf Fettreserven als Energiequelle zuzugreifen.

Welche Muskeln werden beim Fahrradfahren trainiert?

Dass Sie durch Radeln Muskeln aufbauen, ist unbestritten. Denken Sie nur an die typischen Radlerwaden - ob bei den Tour de France-Übertragungen oder bei Hobby-Sportlern.

Bleiben Sie dabei, dann werden auch Sie bald gut konturierte Beine haben. Denn Fahrradfahren trainiert diese Muskelgruppen aktiv:

Wadenmuskeln

Oberschenkelmuskeln

Gesäßmuskulatur

In ihrer Stützfunktion ebenfalls beansprucht werden Muskeln an:

Ober- und Unterarmen

Schultern sowie

am oberen und unteren Rücken

Damit sind fast alle Muskelgruppen des Körpers mehr oder weniger in den Bewegungsablauf beim Fahrradfahren einbezogen.

Tipp zur Regeneration: Nach der Tour sollten Sie sich regelmäßig dehnen - vor allem die Frontpartien der Oberschenkel. Das muss nicht jedes Mal geschehen, wirkt aber wie eine kleine Wellnesskur.

Die Übung ist sehr einfach: Dabei stehen Sie auf dem rechten Bein, winkeln das linke nach hinten ab und ziehen es mit der linken Hand bis an den Po, und halten. Danach ist die andere Seite an der Reihe.

Das vergessen viele Radfahrer: Ein Ergänzungstraining darf nicht fehlen. «Profis machen das, Amateure vergessen es oft», sagt Sportwissenschaftler Froböse. Vor allem die Muskelgruppen der Oberarme, des Rückens und der Schultern sollten Sie trainieren, um Verspannungen vorzubeugen.

Vorrat planen: Für kürzere Touren reicht oft eine Wasserflasche. Foto: Tobias Hase/dpa-tmn

Essen und Trinken: Was für die nächste Tour einpacken?

Einige Tipps, was auf der nächsten Fahrradtour nicht fehlen sollte.

Erste Grundregel: «Der Wassertank muss voll sein», sagt Froböse. Also ein großes Glas - am besten lauwarmes - Wasser trinken, bevor die Fahrradrunde startet. Innerhalb der ersten zwei Stunden genügt als Wegzehrung Wasser, sagen Sportmediziner.

Energie-Shot: Bei längeren Touren müssen Sie dem Körper Kohlehydrate zuführen - Energie liefern zum Beispiel Bananen. Wer das Fahrradfahren ambitionierter angeht, kann auch auf konzentrierte Powergels zurückgreifen. Viele Fahrradhändler haben sie in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen im Sortiment. Solche Gels sind oft mit Natrium angereichert - wichtig, um den Mineralienverlust durch Schwitzen auszugleichen.

Tipp: Isotonische Getränke oder Natriumpulver in der Trinkflasche haben einen ähnlichen Effekt.

Power-Food: Noch wichtiger ist die richtige Ernährung nach dem Sport - ansonsten riskieren Sie, dass der Trainingseffekt verloren geht, und gesund ist die Askese auch nicht.

Um den Aufbauprozess im Körper, seine Regeneration anzustoßen, versorgen Sie sich am besten mit einer Kombination aus Kohlehydraten und Protein, rät Froböse. Magerquark mit frischem Obst oder Ei mit Brot seien tolle Kombinationen, um dem Körper wieder die benötigten Baustoffe zu liefern.

Viel Erfolg!