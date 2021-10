32.400 Tiere sterben im Verkehr

Immer wieder kommt es in dieser Jahreszeit zu teils schweren Wildunfällen. Eine Ursache sei, sagt Andreas Schneider vom Landesjagdverband NRW, eine statistische Banalität: „Die Hauptbewegungszeiten des Menschen und des Wildes fallen im Herbst in den gleichen Zeitraum – alle sind in den Dämmerstunden unterwegs.“

Gar nicht banal sind oft die Folgen solcher Kollisionen. Statistisch sterben bundesweit jedes Jahr etwa 30 Menschen bei Wildunfällen, 2600 werden verletzt.

2019 zählte der Bundesjagdverband in NRW zudem 31.800 auf der Straße getötete Tiere, sogenanntes Fallwild. 2020 waren es etwa 32.400. Daten für dieses Jahr liegen noch nicht vor.

Während diese Zahl im Land also leicht steigt, verzeichnet der Verband im Bund einen leichten Rückgang von 238.000 Fallwild-Fällen im Jahr 2019 auf 235.000 im Jahr 2020. Neben den körperlichen Schäden machen die Wildunfälle auch einen enormen Posten bei den Autoversicherern aus. Alleine 2019 mussten die Versicherungen 885 Millionen Euro aufbringen, um entsprechende Schäden zu begleichen, listet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft auf.

In Wildwechsel-Zonen besser langsamer fahren

Das liegt auch daran, dass es bei Kollisionen mit Wildtieren häufig zu schweren Schäden an den Fahrzeugen kommt. Wird beispielsweise ein nur 20 Kilogramm schweres Reh mit Tempo 100 von einem Auto erfasst, wirkt eine Aufprallenergie von mehreren Tonnen sowohl auf das Tier als auch auf das Auto. „Der Schlüssel, um solche Unfälle oder zumindest schwere Schäden zu vermeiden, ist angepasste Geschwindigkeit“, sagt Schneider.

In Wildwechsel-Zonen sollten Autofahrer lieber noch fünf bis zehn Kilometer pro Stunde unter der empfohlenen Höchstgeschwindigkeit bleiben, am besten nicht schneller als mit Tempo 60 unterwegs sein. Schneider erinnert zudem daran, wie wichtig es sei, entsprechende Warnschilder ernst zu nehmen: „Die stehen nicht von ungefähr dort.“ Als nicht sehr wirksam haben sich laut einer Studie blaue Reflektoren am Straßenrand erwiesen, die Wild davon abhalten sollen, die Fahrbahn zu überqueren.

Ist ein Unfall nicht mehr zu vermeiden, sollte der Fahrer bremsen, aber auf keinen Fall ausweichen, weil dann meist die Kontrolle über das Fahrzeug verloren geht. In NRW ist bei allen Wildunfällen mit Paarhufern, also Hirschen, Rehen, Wildschweinen und Mufflons, die Unfallmeldung bei der Polizei Pflicht. Selbst wenn ein Tier weiterläuft, kann es schwerste innere Verletzungen davongetragen haben, an denen es später qualvoll verendet. Deshalb ist es wichtig, dass ein Jäger das Tier mit seinem Jagdhund sucht.