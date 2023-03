Mit Druckerschwärze im Blut

Michael Best hat die Unternehmensgruppe WESTFALEN-BLATT in Bielefeld über Jahrzehnte geführt – an diesem Samstag feiert der Steinhagener seinen 80. Geburtstag. Verlag und Redaktion gratulieren herzlich.

Wie schreibt man bloß ei­ne ehrliche Würdigung für den Mann, der jahrelang der ei­gene oberste Chef war und dem man beruflich ziemlich viel zu verdanken hat? Und von dem man weiß, dass er nichts weniger mag, als im Rampenlicht zu stehen – auch wenn er an diesem Samstag seinen 80. Geburtstag feiert? Andererseits: Was verdient ist, bleibt verdient – also, los geht‘s!

Als Michael Best Anfang der 1970-er Jahre die Recklinghäuser Zeitung verließ und mit seiner Familie aus dem Ruhrgebiet nach Ostwestfalen-Lippe zog, um für das Bielefelder WESTFALEN-BLATT und seine Tochterverlage zu arbeiten, war kaum absehbar, welche Karriere dieser Entscheidung folgen sollte. Als Vertriebsleiter fing Best an der Sudbrackstraße an, fast fünf Jahrzehnte in herausragender Stellung sollten folgen.

Generationenübergreifend: die Geschäftsführer Michael Best und Harald Busse vor dem Portrait von Verleger, Herausgeber und Chefredakteur Carl-Wilhelm Busse. Foto: Oliver Schwabe

Michael Best, dieser Kaufmann mit ganz viel Druckerschwärze im Blut, wurde erst zur rechten Hand von Verleger und Chefredakteur Carl-Wilhelm Busse, der den Verlag 1946 wieder aufgebaut hatte – und später als Unternehmenslenker zu dessen Nachfolger. An seiner Seite dabei Harald Busse, der ebenfalls als Geschäftsführer fungierte. Michael Best hat das WESTFALEN-BLATT und un­gezählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt. Viele davon bis zum heutigen Tag.

Die Firma gehörte ihm zwar nie nach Anteilen, aber Best machte aus ihr dennoch sein berufliches Lebenswerk. Über Jahre und Jahrzehnte ging im WESTFALEN-BLATT nichts an ihm vorbei. Großes Verhandlungsgeschick, eine gehörige Portion Cleverness und strategisches Denken zeichneten ihn aus, was manchen Geschäftspartner mächtig ins Schwitzen brachte.

Streiter für guten Lokaljournalismus

Auch für die Belegschaft konnte die Zusammenarbeit ziemlich hart sein. Unendliche Quasselrunden, langatmige Präsentationen und wohlklingende Projekte, von de­nen nach kurzer Zeit schon keiner mehr weiß, zu was sie eigentlich gut sein sollten? All das war mit Michael Best nicht zu machen. Und Kompromisse um des lieben Friedens willen durfte man von ihm auch eher nicht erwarten. Dafür Durchsetzungsstärke und den unbedingten Willen zur Führung.

Best selbst brachte dabei stets das ein, was er auch von seinen Leuten verlangte: ein heißes Herz für guten Lokal- und Regionaljournalismus und einen kühlen Kopf, damit am Ende des Jahres auch die Zahlen passen. Leadership par excellence – auch wenn das damals noch nicht so hieß. Er kannte seine Leute und besonders beeindruckend: die allermeisten mit Namen. Vor allem jenen gehörte sein Herz, die weder im Impressum Platz fanden noch als Abteilungsleiter oder sonstwie im Mittelpunkt standen, sondern die einfach Tag für Tag ihre Arbeit machten.

OWL stets im Blick

Die Redaktion dagegen stand gelegentlich im Verdacht, es mit der Eitelkeit und dem Standesdenken zu übertreiben. Das stimmte zwar nie, zeigte aber beispielhaft, wie wichtig Michael Best es war, dass sich keiner im Haus zu wichtig nahm. Ihm kam es darauf an, dass alle ihren Beitrag leisten, damit das große Ganze am Ende gelingen kann: eine gute Zeitung für die Leserinnen und Leser in Ostwestfalen-Lippe.

Lob gab es eher selten von ihm, und für Widerspruch musste man den passenden Moment abwarten. Doch Michael Best hörte immer genau zu, und wenn ihm eine Idee überzeugend erschien, dann räumte er alle Hindernisse aus dem Weg. Dabei war er sich nie zu schade, mitzuhelfen, wenn‘s darauf ankam. Wie bei einem legendären Wahlabend in den 1990er Jahren, als die Technik hakte und er selbst die Ergebnisse aus den Landkreisen mit reintelefonierte – woraufhin einigen Lokalredakteurinnen und Lokalredakteuren vor Schreck erst einmal der Hörer aus der Hand fiel.

Patriarch im besten Sinne

Für Michael Best stand die Firma immer an erster Stelle. Als Patriarch im besten Sinne führte er den Verlag durch die 80er und 90er Jahre. Was heute undenkbar wäre, war lange Zeit ein, war sein Erfolgsrezept. Gleich zwei neue Druckhäuser wurden in seiner Ära gebaut. Zudem entwickelte das Haus unter der Führung von Best über Jahrzehnte höchst erfolgreiche Anzeigenblätter, die Fernsehproduktion „Teu­to Tele“ und die Fotoagentur „teutopress“.

Als nach der Jahrtausendwende das Zeitungsgeschäft immer härter wurde, holte er erst die Axel Springer AG als Minderheitsgesellschafter ins Boot, später die Un­ternehmensgruppe Aschendorff aus Münster. Eine wegweisende Entscheidung, denn aus dieser Zusammenarbeit sollte 2019 die Westfälische Medien Holding (WMH) werden, unter deren Dach beide Häuser seitdem ihre Angebote bündeln. Michael Best hat diesem Prozess den Weg geebnet und ihn fortan mit wachem und kritischem Auge begleitet, wie er alles mit wachem und kritischem Auge begleitete.

„Nicht reden, machen“

„Nicht reden, sondern machen“ – mit diesem Motto seiner Wahlheimat OWL konnte er sich in all den Jahren ausgezeichnet arrangieren. Und mit untrüglichem Blick und seinem legendären Bauchgefühl entlarvte er zudem verblüffend treffsicher jene, die es genau andersherum versuchten.

Was freilich diesen Text längst an die heikle Stelle gebracht hat, dass sich der, dem er gewidmet ist, womöglich schon 100-mal über die aus seiner Sicht viel zu vielen Worte geärgert hat. Es gilt also, langsam mal zum Punkt zu kommen. Wenn das wohl auch niemals so grandios gelingen kann, wie es Michael Best bei der Beantwortung zahlreicher schriftlicher Anfragen und Wünsche seiner Abteilungsleiter immer wieder gelang. Die nämlich quittierte er zumeist mit einem Wort: „Ja“ oder „Nein“.

Respekt und Anerkennung

Was also noch zu sagen wäre: „Sehr geehrter Herr Best, Verlag und Redaktionen gratulieren von Herzen zu Ihrem 80. Geburtstag und wünschen Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute, vor allen Dingen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Wir blicken mit Respekt und Anerkennung auf Ihre berufliche Lebensleistung für das WESTFALEN-BLATT und sagen – in einem Wort: Danke!“