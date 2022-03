Clausen redet Klartext

Während in Berlin um Spritpreisbremse und Energiegeld gestritten wird, kümmert sich die Politik vor Ort um die humanitären Folgen der Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Und Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen spricht dabei erfreulicherweise Klartext.

Der SPD-Mann, der auch Vorsitzender des Städtetages NRW ist, erwartet „eine größere Herausforderung als 2015“. Das ist mutig, denn es macht klar, dass sich auch die Menschen in den nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden noch auf einiges gefasst machen müssen. Nein, diesen grausamen Krieg bekommen wir nicht nur in unseren Portemonnaies schmerzlich zu spüren, sondern auch im gesellschaftlichen Zusammenleben. Und die Herausforderungen fangen gerade erst an.