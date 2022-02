Zuletzt war der 75-Jährige als Berater bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefragt. Brok setzt gegenüber Putins Russland auf „klare Kante bei gleichzeitiger Gesprächsbereitschaft“.

Was bedeutet Wladimir Putins Rede, und was bedeuten die ersten Schritte?

Elmar Brok: Wenn man sich Putins Rede durchliest, dann sind seine Worte als Angriff auf die gesamte Ukraine zu verstehen. Es kann sein, dass sich Putin vorerst auf den Donbass konzen­triert und schrittweise vorgeht, um Sanktionen gering zu halten und uns glauben zu machen, man könne mit Russland reden. Aber sein Ziel ist die Lebensunfähigkeit der Ukraine.

Müssen Sie sich als Mahner, der seit Jahren genau vor dieser Situation gewarnt hat, leider bestätigt fühlen?

Brok: Nur zum Teil, denn auch ich bin optimistisch gewesen. Auch nach 2014 habe ich noch gedacht, dass man mit Putin reden kann. Die Situation jetzt zeigt das Scheitern westlicher Politik seit 25 Jahren.

Warum ist die westliche Politik gescheitert?

Brok: Wir lesen nicht, was Putin schreibt, wie zum Beispiel sein Essay aus dem vorigen Sommer. Und wenn wir es lesen, dann glauben wir nicht, was wir lesen. Was solche Leute sagen, muss man ernst nehmen.

„ Putin will ganz offenkundig das alte zaristische Kolonialreich wiedererrichten. “ Elmar Brok (CDU)

Was lesen Sie aus seiner Rede von Montagabend?

Brok: Ich lese daraus, dass Putin nicht die Sowjetunion wiedererrichten will. Er kritisiert die sowjetischen Führer dafür, mit den Nationalitäten zu freizügig gewesen zu sein. Putin will ganz offenkundig das alte zaristische Kolonialreich wiedererrichten. Während andere Kolonialmächte ihre Einflussgebiete auf Amerika und Afrika ausdehnten, machte das der Zar in seiner Nachbarschaft und schuf so ein territorial zusammenhängendes Kolonialreich.

Was passiert mit der ukrainischen Bevölkerung in den „Volksrepubliken“?

Brok: Diese sogenannten Separatistengebiete sind in Wirklichkeit russisch besetzte Gebiete. Bislang gibt es schon 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aus diesen Gebieten, davon leben etwa eine Million als Gastarbeiter in Polen. Die Fluchtbewegungen werden zunehmen, und die Ukraine wird gegen die Besetzung ihres Staatsgebietes kämpfen. Es wird Blut fließen.

Was müssen Europa und Deutschland jetzt tun?

Brok: Die Sanktionen müssen klar sein, sonst geht Putin den nächsten Schritt. Und die Sanktionen werden auch uns selbst weh tun. Außerdem müssen wir die Ukraine wirtschaftlich und politisch stärken, damit die russische Destabilisierungspolitik keinen Erfolg haben kann. Und komplementär zur Nato muss die Europäische Union eigene Verteidigungsfähigkeiten entwickeln. Die EU-Staaten geben zusammen 280 Milliarden Euro für Verteidigung aus, und das Ergebnis ist kläglich. Dazu gehören auch Mehrheitsentscheidungen in diesem Bereich.

Damit Putin keinen Keil in die EU treiben kann?

Brok: Die EU ist Teil des demokratischen Westens – mit allen Konsequenzen.