Debatte um Antisemitismusforschung: Gefährliche Verharmlosung

Es ist immer wieder überraschend, wie viele Menschen die feste Überzeugung äußern, das Thema Anti­semitismus sei im „normalen“ Alltag in Deutschland so gut wie überwunden: Im Geschichtsunterricht sei alles geklärt worden, Deutschland sei eine entwickelte Demokratie und gewisse Ausfälle seien nur das Problem von abseitigen Extremisten oder kämen von außen – seien also nicht Teil der „Normalität“.

Von Claudia Kramer-Santel