Trügerische Kirchenaustrittszahlen: Der Exodus dauert an

Die Kirchenaustrittszahlen 2020 weisen eine trügerische Delle auf. Zwar sank die Zahl der Austritte sowohl in der Katholischen wie Evangelischen Kirche um rund 18 Prozent. Doch ist das laut Experten weitgehend auf die Corona-Epidemie zurückzuführen. Beim Thema Mitgliederschwund in den Kirchen gibt es also keine Entwarnung. Ein Kommentar.

Von Johannes Loy