„Die Vernetzung ist super“

Einen Therapieraum hat die Kita St. Hildegard gerade nicht. Genau genommen hat sie überhaupt keine eigenen Räume mehr, seit die Flutkatastrophe am 14. Juli 2021 durch ihr Gebäude in Bad Neuenahr-Ahrweiler rauschte. Die Einrichtung der Caritas ist provisorisch in einem Dorfgemeinschaftshaus in Grafschaft-Birresdorf untergekommen. Keine einfache Situation – schließlich ist die Kita integrativ.

Als an jenem Sommertag das Hochwasser angekündigt wurde, blieb das Team der St.-Hildegard-Kita gelassen. Das Gebäude liegt zwar direkt an der Ahr, zwischen Ufer und Gebäude ist nur ein Fahrradweg. Aber Hochwasser gibt es immer mal wieder. „Wir haben ein bisschen umgeräumt“, erinnert sich die Erzieherin Carina Ka­ča­venda.

Das Gebäude der Kita St. Hildegard liegt direkt an der Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Wassermassen hatten es nicht weit. Foto: Gunnar A. Pier

Mülltonnen hinters Haus, die Möbel von den vorderen in die hinteren Räume, damit sie im Zweifel nicht im Wasser stehen, das übliche eben. „Der Kreis hat da den Ball noch flach gehalten.“ Als alles fertig war, zeigte die Uhr 22.30 Uhr und das Wasser stand noch nicht mal auf dem Fahrradweg.

Nicht viel später in der Nacht zerstörte eine meterhohe Flutwelle alles. Zurück blieb ein verwüstetes Gebäude, zerstörtes Mobiliar, dazwischen schmutziger, giftiger Schlamm.

Die Kindertagesstätte besuchten bis dahin 58 Mädchen und Jungen, 33 von ihnen haben eine irgendwie geartete Behinderung, haben Autismus, Down-Syndrom oder sind schwerst mehrfach behindert. Aus dem gesamten Kreis wurden sie Tag für Tag gebracht und in fünf Gruppen betreut. Damit war jetzt erstmal Schluss. Das Team habe noch tagelang aufgeräumt und sauber gemacht. Der Betrieb aber stand still.

Am letzten Augusttag startete die St.-Hildegard-Kita neu. Sie hatte eine provisorische Bleibe im Dorfgemeinschaftshaus von Birresdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Grafschaft oberhalb von Bad Neuenahr, gefunden. Wo sonst ein Repair-Café und Jugendgruppen untergebracht sind und Hochzeiten gefeiert werden, toben nun die Kinder. „Es ist wichtig, vertraute Strukturen und Tagesabläufe beizubehalten“, sagt Carina Kačavenda. Hier mehr als in vielen anderen Kitas, die durch die WESTFALEN-BLATT-Spendenaktion bedacht werden, weil die Kinder der integrativen Einrichtungen mitunter empfindlicher reagierten, wenn reize zu stark werden. „Aber die Kinder sind inzwischen gut hier angekommen“, findet die stellvertretende Leiterin.

Carina Kačavenda. Foto: Gunnar A. Pier

Dabei helfe die gute Nachbarschaft, in die die Kita geraten ist. Zweimal schon hat die Einrichtung die Nachbarn eingeladen, eine junge Frau von nebenan hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Kita begonnen, Frauen aus der Nähe haben die Schultüten nachgebastelt, die die Flut mitgerissen hatte. „Die Vernetzung ist su­per“, betont Kačavenda. Und das sei nicht selbstverständlich – „schließlich nehmen wir denen viele Räume weg.“

Aber der Besuch in Birresdorf ist eh nicht auf Dauer angelegt. Therapieräume fehlen, es gibt keine Grünfläche, der Platz ist eng. Der Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr plane gerade eine Containerlandschaft an einem Ausweichstandort, berichtet deren Geschäftsführer Richard Stahl.

Die weitere Zukunft ist derweil noch ungewiss: Ob das Gebäude neben dem Radweg an der Ahr erhalten oder an der Stelle – oder anderswo – neu gebaut werden muss, ist noch nicht klar.