16-Jähriger erschossen: „Polizeieinsatz war rechtswidrig“

Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat sich am Mittwoch erstmals zu der Anklage geäußert, die sie gegen fünf Polizistinnen und Polizisten erhoben hat. Die Beamten waren maßgeblich an einem Einsatz beteiligt, bei dem ein 16-Jähriger mit einer Maschinenpistole erschossen wurde.

Polizeibeamte sichern einen Einsatzort in der Holsteiner Straße. Zwölf Polizisten waren bei dem Einsatz vor Ort.

„Nach unseren Ermittlungen war der gesamte Polizeieinsatz rechtswidrig“, sagt Oberstaatsanwalt Carsten Dombert.

Der 29 Jahre alte Polizist, der gefeuert hatte, soll sich nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Er ist vom Dienst suspendiert.

Jugendhelfer rufen Polizei

Mitarbeiter der Dortmunder Jugendhilfeeinrichtung St. Elisabeth hatten am 8. August 2022 die Polizei gerufen, weil der 16-jährige Senegalese Mouhamed Dramé im Hof saß und sich ein Messer an den Bauch hielt – möglicherweise in Suizid-Absicht. Er soll sich vorher um eine Therapie bemüht haben. Oberstaatsanwalt Carsten Dombert: „Der Junge hockte alleine im Hof und stellte keine Gefahr für andere dar.“ Schon auf der Anfahrt hätten die Polizisten erfahren, dass der Jugendliche kein Deutsch spreche und allenfalls ein paar Brocken spanisch verstehe. „Die Beamten haben versucht, ihn auf spanisch zu fragen, wie es ihm geht.“ Eine Kommunikation entwickelte sich aber nicht.

Zwei Menschen stehen vor einem Zaun, an dem mit Kerzen und Blumen eines von der Polizei erschossenen Jugendlichen gedacht wird. Foto: dpa

Anweisung zum Sprühen

Schließlich habe der 59 Jahre alte Dienstgruppenleiter die Anweisung gegeben, dem Jugendlichen Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen. Das sei wirkungslos geblieben, worauf der 16-Jährige aufgestanden sei. „Dann folgte die Anweisung, mit Tasern zu schießen.“

Taser wirkungslos

Beim ersten Schuss traf nur eine Elektrode, womit der Stromkreis nicht geschlossen war. Beim zweiten Schuss trafen die Elektroden Penis und Bauch – offenbar zu dicht beieinander, weshalb eine muskuläre Handlungsunfähigkeit nicht eintrat. Schließlich schoss der 29-jährige Beamte mit der Maschinenpistole auf den Jugendlichen. Mouhamed Dramé wurde von vier Kugeln getroffen und tödlich verletzt. Die MP soll nicht auf Dauerfeuer gestanden haben.

Keine Bodycam

Insgesamt waren zwölf Polizisten im Einsatz, aber nicht eine einzige Bodycam soll eingeschaltet gewesen sein. Als Ermittlungsgrundlage dienten die Aussagen einiger eingesetzter Polizisten, die Aussagen von Kräften der Jugendhilfeeinrichtung, die alles gesehen hatten, sowie ein Tonbandmitschnitt des Geschehens, Denn die Person, die die Polizei alarmiert hatte, stand danach permanent über ihr Handy in Kontakt mit der Leitstelle, wo alle übertragenen Geräusche aufgezeichnet wurden.

Oberstaatsanwalt Carsten Dombert leitete die Ermittlungen und erhob jetzt Anklage gegen die Polizisten. Foto: Bernd Thissen

Oberstaatsanwalt Dombert: „Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Jugendliche zwar ein Messer in der Hand hielt, er die Polizisten aber nicht angegriffen hat.“ Das Vorgehen sei von Anfang an unverhältnismäßig und damit rechtswidrig gewesen. „Es verstieß sowohl gegen das Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen, als auch gegen das Strafgesetz.“

„Die Lage war statisch“

Polizisten müssten immer das mildeste Mittel wählen. „Der Jugendliche hockte anfangs im Hof mit dem Rücken an einer Wand. Die Lage war statisch. Man hätte einen Dolmetscher holen oder es mit Google-Translator versuchen können.“ Einen Grund zum Pfeffersprayeinsatz habe es nicht gegeben, und danach sei die Lage nicht mehr statisch gewesen. Für die Schüsse gebe es keinen Rechtfertigungsgrund: „Das war weder Notwehr noch Nothilfe.“ Der Polizist habe ohne Anweisung geschossen, sondern das selbst entschieden.

Der Schütze, dem bei einer Verurteilung neben einer Haftstrafe die Entlassung aus dem Dienst droht, hat sich gegenüber den Ermittlern nicht geäußert. Andere Polizisten haben anfangs, als sie noch als Zeugen galten, ausgesagt, wurden dann aber zu Beschuldigten und schweigen nun.

Drei Männer, zwei Frauen

Bei den Angeklagten handelt es sich um drei Männer und zwei Frauen. Die Frauen (28, 31) und ein Kollege (33) hatten auf Anweisung das Pfefferspray und die Taser eingesetzt. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung im Amt vorgeworfen. Der Dienstgruppenleiter ist wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung angeklagt.

Michael Mertens, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW. Foto: Roland Weihrauch

Michael Mertens, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP): „Die Vorwürfe sind massiv. Möglicherweise hat auch der öffentliche Druck zu dieser Anklage beigetragen.“ Es sei noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen. „Der Prozess wird alle Fakten zutage fördern. Danach gilt es zu prüfen, ob in der Aus- und Weiterbildung etwas verändert werden muss.“