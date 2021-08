Dritt-Impfung startet

Düsseldorf

NRW schließt Ende September alle Impfzentren. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann an. An ihre Stelle treten in jeder Kommune „koordinierende Covid-Impfeinheiten“, die dezentral Impfaktionen organisieren und die Auffrischimpfungen in Altenheimen organisieren.

Von Frank Polke