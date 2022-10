Eine US-Jury hat den Hollywood-Star Kevin Spacey in einem Zivilprozess von den Vorwürfen sexueller Übergriffe freigesprochen.

New York (dpa)

Spacey (63) habe den Schauspieler Anthony Rapp (50) 1986 nicht sexuell belästigt, entschieden die Geschworenen am Donnerstag nach Angaben des Gerichts in New York.